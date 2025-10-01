G7 готується посилити санкційний тиск на Росію: Bloomberg оприлюднило деталі

Агентство ознайомилося з проєктом заяви, яка має пролунати під час зустрічі міністрів фінансів G7. Воно зазначило, що ключові положення можуть змінитися до підписання документа всіма країнами.

"Ми згодні з необхідністю діяти спільно і вважаємо, що зараз настав час для значного скоординованого посилення заходів, щоб підтримати стійкість України і критично послабити здатність Росії вести війну", - йдеться в проєкті.

Згідно із поточним документом, "Велика сімка" працює над низкою варіантів, серед яких нові заходи щодо ключових секторів економіки РФ, таких як енергетика, фінанси та військова промисловість. Крім того, вони спрямовані проти країн і організацій, які допомагають Москві у війні та обході існуючих санкцій.

"Ми погодилися, що зараз настав час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом доходів Росії", - сказано в заяві.

Це свідчить про можливість введення нових санкцій проти нафтових гігантів РФ, а також "тіньового флоту" і торгівлі енергоносіями.

Проєкт заяви передбачає обговорення міністрами фінансів країн "Великої сімки" і фінансових потреб України. Йдеться про координацію заходів щодо подальшого використання заморожених активів країни-агресорки.

ЄС працює над новим пакетом санкцій, який передбачатиме заборону скрапленого природного газу РФ до 2027 року. Також планується введення додаткових обмежень для російського енергетичного та фінансового секторів.

Джерела агентства повідомили, що як Євросоюз, так і G7 плануються завершити роботу над санкційними пакетами цього місяця.