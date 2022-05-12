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В G7 думають, як зняти блокаду українського зерна та розпочати експорт

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Україна, Четвер 12 травня 2022 19:52
В G7 думають, як зняти блокаду українського зерна та розпочати експорт Фото: в Україні через війну заблоковані порти (uc.od.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Європі розмірковують над тим, як посприяти експорту українсього продовольства по всьому світу. Через блокаду портів нині українське збіжжя не можуть вивезти з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Зокрема в G7 обговорять, як припинити блокаду українського зерна та дозволити його експорт по всьому світу.

Відомо, що в українському порту Одеси наразі заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

Тим часом Україна стверджує, що ще 400 тис. тонн зерна було вкрадено російськими військами в окупованих регіонах.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що цем - "їжа для мільйонів людей у світі, яка терміново потрібна, перш за все в африканських країнах і на Близькому Сході".

Війна в Україні призвела до зростання світових цін на зерно, олію, паливо та добрива. А ООН попередила, що підвищення цін посилить продовольчу кризу в Африці.

У 2021 році Україна була шостим у світі експортером пшениці.

Нагадаємо, Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн. тонн зерна. Його планували відправити до інших країн.

У Держдепі США закликали Росію припинити блокаду українських портів. Подальше блокування портів України російськими військами може призвести до глобальної продовольчої кризи.

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