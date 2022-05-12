В G7 думають, як зняти блокаду українського зерна та розпочати експорт
В Європі розмірковують над тим, як посприяти експорту українсього продовольства по всьому світу. Через блокаду портів нині українське збіжжя не можуть вивезти з країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.
Зокрема в G7 обговорять, як припинити блокаду українського зерна та дозволити його експорт по всьому світу.
Відомо, що в українському порту Одеси наразі заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.
Тим часом Україна стверджує, що ще 400 тис. тонн зерна було вкрадено російськими військами в окупованих регіонах.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що цем - "їжа для мільйонів людей у світі, яка терміново потрібна, перш за все в африканських країнах і на Близькому Сході".
Війна в Україні призвела до зростання світових цін на зерно, олію, паливо та добрива. А ООН попередила, що підвищення цін посилить продовольчу кризу в Африці.
У 2021 році Україна була шостим у світі експортером пшениці.
Нагадаємо, Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн. тонн зерна. Його планували відправити до інших країн.
У Держдепі США закликали Росію припинити блокаду українських портів. Подальше блокування портів України російськими військами може призвести до глобальної продовольчої кризи.