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ЄС не переглядатиме стелю цін на російську нафту, - Bloomberg

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Брюссель, П'ятниця 31 березня 2023 12:45
ЄС не переглядатиме стелю цін на російську нафту, - Bloomberg Фото: ліміт ціни на російську нафту залишатиметься на рівні 60 доларів (Getty Imagеs)
Автор: Наталія Юрченко

Єврокомісія оголосила, що ліміт цін на російську нафту не будуть змінювати. Обмеження залишаться на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Європейська комісія повідомила державам-членам ЄС, що наразі більшість країн G7 не бажають знизити поріг.

У звіті Міжнародного енергетичного агентства, який ліг в основу перевірки, зазначається, що стеля цін на нафту з Росії досягла своїх цілей і призвела до скорочення доходів Москви. Так, за даними звіту, експортна ціна російської нафти склала майже 52,5 долара за барель без урахування витрат на доставку та страхування.

Сира нафта Urals продавалася за 45,3 долара, тоді як нафта ESPO, Sakhalin і Sokol, які експортуються з Азії, перевищували порогове значення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз та США переглянуть стелю цін на російську нафту.

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