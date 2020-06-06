ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Новости » Общество     06.06.2020 - 05:25
G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Фото: саммит G20 (twitter.com/ashoswai)

Средства направят на исследования и разработку вакцины

Группа стран Большой двадцатки (G20) обязалась выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на поддержку финансирования глобального здравоохранения.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19.

"На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более 21 миллиарда долларов США на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении группы.

Средства будут направлены на диагностику вакцины, терапию, а также на исследования и разработки.

В апреле группа G20 призвала все страны, неправительственные организации, благотворительные организации и частный сектор помочь ликвидировать дефицит финансирования, оцениваемый в более чем 8 миллиардов долларов, для борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее страны "Большой двадцатки" (G20) во время саммита приняли решение о вложении 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления последствий экономического кризиса вызванного пандемией коронавируса.

РБК-Украина писало, что генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" в связи с глобальной пандемией коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КоронавирусG20
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь