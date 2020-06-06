G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Фото: саммит G20 (twitter.com/ashoswai)

Средства направят на исследования и разработку вакцины

Группа стран Большой двадцатки (G20) обязалась выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на поддержку финансирования глобального здравоохранения.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19.

"На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более 21 миллиарда долларов США на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении группы.

Средства будут направлены на диагностику вакцины, терапию, а также на исследования и разработки.

В апреле группа G20 призвала все страны, неправительственные организации, благотворительные организации и частный сектор помочь ликвидировать дефицит финансирования, оцениваемый в более чем 8 миллиардов долларов, для борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее страны "Большой двадцатки" (G20) во время саммита приняли решение о вложении 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления последствий экономического кризиса вызванного пандемией коронавируса.

РБК-Украина писало, что генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" в связи с глобальной пандемией коронавируса.

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Автор: Инна Собора