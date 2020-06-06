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G20 виділить понад 21 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом

Новини » Суспільство     06.06.2020 - 05:25
G20 виділить понад 21 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом
Фото: саміт G20 (twitter.com/ashoswai)

Кошти спрямують на дослідження та розробку вакцини

Група країн Великої двадцятки (G20) зобов'язалася виділити більше 21 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом. Гроші будуть спрямовані на підтримку фінансування глобального охорони здоров'я.

Про це пише Reuters.

Наголошується, що G20 разом із запрошеними країнами координує глобальні зусилля по підтримці боротьби з пандемією COVID-19.

"На сьогоднішній день члени G20 і запрошені країни зобов'язалися виділити більше 21 мільярда доларів США на підтримку фінансування глобального охорони здоров'я", - йдеться в заяві групи.

Кошти будуть направлені на діагностику вакцини, терапію, а також на дослідження і розробки.

У квітні група G20 закликала всі країни, неурядові організації, благодійні організації та приватний сектор допомогти ліквідувати дефіцит фінансування, оцінюється в більш ніж 8 мільярдів доларів, для боротьби з пандемією COVID-19.

Раніше країни "Великої двадцятки" (G20) під час саміту прийняли рішення про вкладення 5 трлн доларів у світову економіку для подолання наслідків економічної кризи викликаного пандемією коронавіруса.

РБК-Україна писало, що генсек ООН Антоніу Гутерріш звернувся до лідерів країн "Великої двадцятки" у зв'язку з глобальною пандемією коронавіруса.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України КоронавірусG20
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