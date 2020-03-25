Генсек ООН призвал лидеров G20 отменить пошлины и санкции из-за пандемии коронавируса

Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations)

Гуттериш считает, что это позволит обеспечить доступ людей к продуктам питания и медикаментам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" в связи с глобальной пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Генсек ООН выделил несколько наиболее проблемных сфер и предложил лидерам "Большой двадцатки" сосредоточиться на нескольких самых важных вопросах во время экстренного виртуального саммита. Гуттериш обратился с предложением выработать скоординированный подход к снижению угрозы заражения и выделению триллионных пакетов помощи для международной экономики.

Он также напомнил о необходимости оказать помощь развивающимся странам, которые могут серьезно пострадать от эпидемии коронавируса.

"Гутерриш призвал отменить различные тарифы и пошлины, а также санкции, ранее введенные против некоторых стран. Такая отмена санкций позволит обеспечить доступ людей к продуктам питания, медикаментам и медицинской помощи, необходимой им для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Садовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире. Саммит пройдет на этой неделе.

Напомним, 13 марта страны G20 выступили с совместным заявлением в связи с коронавирусом. Тогда лидеры стран "Большой двадцатки" пообещали содействовать разработке систем раннего предупреждения.