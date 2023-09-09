G20 ухвалила спільну декларацію, - прем'єр Індії

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. За його словами, G20 ухвалила

G20 виникли розбіжності щодо спільного комюніке, зокрема західні країни вимагали засудити агресію Росії проти України, але Москва блокувала це.

Сьогодні зранку Bloomberg повідомив, що дипломати G20 домовилися про формулювання щодо війни в Україні. Це дало шанс лідерами все ж ухвалити спільну декларацію.

Саміт G20 в Індії

Сьогодні в Індії стартує саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стане обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройде без України, проте ній присутні представники Росії.

Однією з головних подій саміту стало приєднання Африканського Союзу до найбільших економік світу.

Чого чекати від саміту G20 в Індії і чи згадають там про війну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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