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G20 приняла общую декларацию: что там сказано об Украине

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидеры "Большой двадцатки" на саммите в Нью-Дели достигли консенсуса по поводу совместной декларации. Там упомянули об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, G20 приняла

G20 возникли разногласия по поводу совместного коммюнике, в частности западные страны требовали осудить агрессию России против Украины, но Москва блокировала это.

Сегодня утром Bloomberg сообщил, что дипломаты G20 договорились о формулировке по войне в Украине. Это дало шанс лидерам все же принять общую декларацию.

Детали декларации

В сети появился текст итоговой декларации саммита G20. Главные тезисы:

  • G20 призвала все государства соблюдать принципы международного права, уважать территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право;
  • Мирное урегулирование конфликтов, дипломатия и диалог имеют решающее значение;
  • "Большая двадцатка" готова поддержать все конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине, отвечающего всем целям и принципам Устава ООН;
  • Лидеры призвали к полному выполнению "зернового соглашения" для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из Украины и РФ;
  • G20 выступила против применения ядерного оружия и соответствующих угроз.

 

Саммит G20 в Индии

Сегодня в Индии стартует саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров станет обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча пройдет без Украины, однако в ней присутствуют представители России.

Одним из главных событий саммита стало присоединение Африканского Союза к величайшим экономикам мира.

Чего ждать от саммита G20 в Индии и вспомнят ли там о войне - читайте в материале РБК-Украина.

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