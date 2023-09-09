G20 приняла общую декларацию: что там сказано об Украине

Лидеры "Большой двадцатки" на саммите в Нью-Дели достигли консенсуса по поводу совместной декларации. Там упомянули об Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, G20 приняла
G20 возникли разногласия по поводу совместного коммюнике, в частности западные страны требовали осудить агрессию России против Украины, но Москва блокировала это.
Сегодня утром Bloomberg сообщил, что дипломаты G20 договорились о формулировке по войне в Украине. Это дало шанс лидерам все же принять общую декларацию.
Детали декларации
В сети появился текст итоговой декларации саммита G20. Главные тезисы:
Саммит G20 в Индии
Сегодня в Индии стартует саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров станет обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча пройдет без Украины, однако в ней присутствуют представители России.
Одним из главных событий саммита стало присоединение Африканского Союза к величайшим экономикам мира.
Чего ждать от саммита G20 в Индии и вспомнят ли там о войне - читайте в материале РБК-Украина.
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