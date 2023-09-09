Дипломати G20 домовилися про формулювання щодо війни в Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначають джерела видання, дипломати подолали розбіжності між Росією та рештою країн G20. Співрозмовники Bloomberg, обізнані з ходом обговорень, заявляють, що формулювання загалом схоже на те, яке було погоджене на минулорічному саміті на Балі.

Формулювання ще має бути схвалене лідерами G20. Але тепер, коли дипломати країн дійшли згоди, це видається цілком імовірним.

Саміт G20 в Індії

Сьогодні в Індії стартує саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стане обговорення важливих тем, зокрема економічних.

Ця зустріч пройде без України, проте ній присутні представники Росії та Африканського Союзу.

Чого чекати від саміту G20 в Індії і чи згадають там про війну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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