G20 не може ефективно працювати, поки Росія залишається її членом, - міністр фінансів Канади
Міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що "Велика двадцятка" не може ефективно функціонувати, поки Росія залишається її членом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Росії немає місця за столом країн, які об'єдналися для підтримки глобального економічного процвітання", - сказала Фріланд.
Вона також додала, що Росія порушила давні міжнародні правила своїм вторгненням в Україну.
Розбіжності з приводу присутності Росії на зустрічах демонструвалися весь тиждень: офіційні особи з США, Канади, Великобританії та інших західних країн влаштовували страйки три дні поспіль щоразу, коли російські офіційні особи виступали.
Міністри фінансів і керівники центральними банками G20, присутні в середу у Вашингтоні, не змогли узгодити своє традиційне комюніке з викладом цілей економічної політики, оскільки Росія заблокувала різкі вирази, що засуджують її вторгнення в Україну.
Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 анонсували 24 млрд доларів допомоги Україні.
Ми також писали про те, що саміт G20 не прийме підсумкову декларацію через війну в Україні.
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