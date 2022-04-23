G20 не може ефективно працювати, поки Росія залишається її членом, - міністр фінансів Канади

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що "Велика двадцятка" не може ефективно функціонувати, поки Росія залишається її членом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Росії немає місця за столом країн, які об'єдналися для підтримки глобального економічного процвітання", - сказала Фріланд.

Вона також додала, що Росія порушила давні міжнародні правила своїм вторгненням в Україну.

Розбіжності з приводу присутності Росії на зустрічах демонструвалися весь тиждень: офіційні особи з США, Канади, Великобританії та інших західних країн влаштовували страйки три дні поспіль щоразу, коли російські офіційні особи виступали.

Міністри фінансів і керівники центральними банками G20, присутні в середу у Вашингтоні, не змогли узгодити своє традиційне комюніке з викладом цілей економічної політики, оскільки Росія заблокувала різкі вирази, що засуджують її вторгнення в Україну.