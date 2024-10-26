G-7 досягла консенсусу щодо кредиту для України на 50 млрд доларів за рахунок російських активів

Агентство зазначає, що це відкрило шлях для якнайшвидшого надходження до Києва такої необхідної допомоги та значною мірою захистило критично важливе фінансування від результатів президентських виборів у США.

"Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти кредиту будуть розподілені кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні" , - йдеться у заяві лідерів країн G7.

Угода була укладена після того, як США та їхні союзники подолали проблеми, пов'язані зі структуруванням такого кредиту і, що ще важливіше, з тим, як гарантувати його погашення, щоб їх платники податків не опинилися у пастці.

США заявили, що нададуть $20 млрд, Європа, як очікується, внесе приблизно таку ж суму, а Великобританія заявила, що виділить близько $3 млрд. Очікується, що Канада та Японія також зроблять свій внесок.

Відповідно до узгодженого механізму США, ЄС та інші країни Великої сімки нададуть Україні кредит, який буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від приблизно 280 мільярдів доларів заблокованих коштів, більша частина яких перебуває в Європі.