UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фюзеляж із пінопласту. ЗМІ розкрили особливості нового дрону росіян "Гербера"

Фото: БпЛА "Гербера" (twitter.com/distant_earth83)
Автор: Сергій Пишкін

Новий БпЛА росіян "Гербера" може вироблятися у трьох варіантах, а їх фюзеляжі зібрані із пінопласту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пояснює видання, оригінальне відео з дроном "Гербера" було розповсюджено ворожим підрозділом "Сталинские соколы", який тісно пов'язаний із "Алабугою", де виробляються ударні БпЛА Shahed. 

"А з огляду на те, як і з чого зібрано вже російську "Герберу", вочевидь саме іранський дрон для працівників "Алабуги" залишається недосяжною верхівкою технологій", - додає Defense Express.  

Росіяни, своєю чергою, "Герберу" називаються нібито "молодшою сестрою" Shahed. Дрон виробляється у трьох варіантах: 

  • БпЛА радіоелектронної розвідки; 
  • БпЛА-камікадзе; 
  • хибна ціль. 

Ймовірно, що знищений нещодавно БпЛА не був версією для завдання ударів. 

Цікаво й те, що ударна версія "Гербери" під час наведення на ціль використовує телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Зокрема наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.

"Тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість "Гербер" у ворога наразі обмежена кількість", - пише Defense Express. 

Також ймовірно й те, що дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала - до сотні кілометрів. Перша збита "Гербера" була обладнана 4G-модемом, що дозволяло ворогу мати у певних районах швидкісний канал зв'язку для передачі відео.

Зокрема дальність польоту БпЛА без бойової частини може вимірюватись у межах від 300 кілометрів. 

"Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БПЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість", - додає видання. 

Росія почала використовувати нові дрони 

Як розповідало Reuters, протягом останніх тижнів ворог застосував проти України два нових типи БпЛА у п'яти атаках. Дрони були виготовлені з пінопласту та фанери. Один із БпЛА мав камеру й SIM-карту українського мобільного телефону для передачі зображень російським військовим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні