RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фюзеляж из пенопласта. СМИ раскрыли особенности нового дрона россиян "Гербера"

Фото: БпЛА "Гербера" (twitter.com/distant_earth83)
Автор: Сергей Пышкин

Новый БпЛА россиян "Гербера" может производиться в трех вариантах, а их фюзеляжи собраны из пенопласта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как объясняет издание, оригинальное видео с дроном "Гербера" было распространено вражеским подразделением "Сталинские соколы", которое тесно связано с "Алабугой", где производятся ударные БпЛА Shahed. 

"А учитывая то, как и из чего собрана уже российская "Гербера", очевидно именно иранский дрон для работников "Алабуги" остается недосягаемой вершиной технологий", - добавляет Defense Express.  

Россияне, в свою очередь, "Герберу" называются якобы "младшей сестрой" Shahed. Дрон производится в трех вариантах: 

  • БпЛА радиоэлектронной разведки; 
  • БпЛА-камикадзе; 
  • ложная цель. 

Вероятно, что недавно уничтоженный БпЛА не был версией для нанесения ударов.

Интересно и то, что ударная версия "Герберы" при наведении на цель использует телевизионный канал с довольно посредственной камерой. В частности, наведение на терминальном участке осуществляется оператором вручную, как FPV-дроном.

"То есть точность зависит от мастерства оператора. И на видео как раз зафиксировано, как оператор ошибся. И то, что видео с этим дублем было опубликовано уже прямо говорит, что количество "Гербер" у врага сейчас ограниченное количество", - пишет Defense Express. 

Также вероятно и то, что дальность полета дрона с боевой частью достаточно мала - до сотни километров. Первая сбитая "Гербера" была оборудована 4G-модемом, что позволяло врагу иметь в определенных районах скоростной канал связи для передачи видео.

В частности дальность полета БпЛА без боевой части может измеряться в пределах от 300 километров. 

"То есть задачи разведки, в частности фиксации работы радиолокационных систем с передачей информации в режиме онлайн, опять же, через украинскую мобильную сеть, для этого БПЛА возможны. Как и использование в роли ложной цели, которая имеет относительно малую стоимость", - добавляет издание. 

Россия начала использовать новые дроны

Как рассказывало Reuters, в последние недели враг применил против Украины два новых типа БпЛА в пяти атаках. Дроны были изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из БпЛА имел камеру и SIM-карту украинского мобильного телефона для передачи изображений российским военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине