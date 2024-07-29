Фюзеляж из пенопласта. СМИ раскрыли особенности нового дрона россиян "Гербера"

Как объясняет издание, оригинальное видео с дроном "Гербера" было распространено вражеским подразделением "Сталинские соколы", которое тесно связано с "Алабугой", где производятся ударные БпЛА Shahed.

"А учитывая то, как и из чего собрана уже российская "Гербера", очевидно именно иранский дрон для работников "Алабуги" остается недосягаемой вершиной технологий", - добавляет Defense Express.

Россияне, в свою очередь, "Герберу" называются якобы "младшей сестрой" Shahed. Дрон производится в трех вариантах:

БпЛА радиоэлектронной разведки;

БпЛА-камикадзе;

ложная цель.

Вероятно, что недавно уничтоженный БпЛА не был версией для нанесения ударов.

Интересно и то, что ударная версия "Герберы" при наведении на цель использует телевизионный канал с довольно посредственной камерой. В частности, наведение на терминальном участке осуществляется оператором вручную, как FPV-дроном.

"То есть точность зависит от мастерства оператора. И на видео как раз зафиксировано, как оператор ошибся. И то, что видео с этим дублем было опубликовано уже прямо говорит, что количество "Гербер" у врага сейчас ограниченное количество", - пишет Defense Express.

Также вероятно и то, что дальность полета дрона с боевой частью достаточно мала - до сотни километров. Первая сбитая "Гербера" была оборудована 4G-модемом, что позволяло врагу иметь в определенных районах скоростной канал связи для передачи видео.

В частности дальность полета БпЛА без боевой части может измеряться в пределах от 300 километров.

"То есть задачи разведки, в частности фиксации работы радиолокационных систем с передачей информации в режиме онлайн, опять же, через украинскую мобильную сеть, для этого БПЛА возможны. Как и использование в роли ложной цели, которая имеет относительно малую стоимость", - добавляет издание.

Россия начала использовать новые дроны

Как рассказывало Reuters, в последние недели враг применил против Украины два новых типа БпЛА в пяти атаках. Дроны были изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из БпЛА имел камеру и SIM-карту украинского мобильного телефона для передачи изображений российским военным.