Фьюри стал спонсором команды из футбольной трясины Англии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Середняк английской Лиги 1 начал сотрудничество с эксцентричным боксером. "Цыганский Король" будет оказывать финансовую и имиджевую поддержку "креветкам".

Бренд Фьюри Gypsy King стал титульным спонсором "Моркама". Сам же британец будет послом клуба в медийном поле. Фьюри признался в любви к городу в Ланкашире и назвал удовольствием возможность помочь местному клубу.

"Тайсон Фьюри – наш фантастический представитель, прекрасно, что он с нами. Фьюри является одним из самых узнаваемых в сфере спорта, он принесет нашему клубу всемирное признание", – уверен коммерческий директор "Моркама".

Недавно отец боксера объявил о вероятном возвращении сына в ринг. Камбэк "Цыганского Короля" возможен в случае победы Энтони Джошуа в реванше против Александра Усика.