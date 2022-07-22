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Фьюри стал спонсором команды из футбольной трясины Англии

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Пятница 22 июля 2022 14:41
Фьюри стал спонсором команды из футбольной трясины Англии Фото: Тайсон Фьюри (справа) теперь и футбольный человек (morecambefc.com)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Моркам" перед грядущим сезоном заручился финансовой поддержкой непобедимого боксера-профессионала Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Середняк английской Лиги 1 начал сотрудничество с эксцентричным боксером. "Цыганский Король" будет оказывать финансовую и имиджевую поддержку "креветкам".

Бренд Фьюри Gypsy King стал титульным спонсором "Моркама". Сам же британец будет послом клуба в медийном поле. Фьюри признался в любви к городу в Ланкашире и назвал удовольствием возможность помочь местному клубу.

"Тайсон Фьюри – наш фантастический представитель, прекрасно, что он с нами. Фьюри является одним из самых узнаваемых в сфере спорта, он принесет нашему клубу всемирное признание", – уверен коммерческий директор "Моркама".

Недавно отец боксера объявил о вероятном возвращении сына в ринг. Камбэк "Цыганского Короля" возможен в случае победы Энтони Джошуа в реванше против Александра Усика.

К слову, перед реваншем Усик начал тренироваться с давним спарринг-партнером Фьюри – Баколе.

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