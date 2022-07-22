Фьюри стал спонсором команды из футбольной трясины Англии
Английский "Моркам" перед грядущим сезоном заручился финансовой поддержкой непобедимого боксера-профессионала Тайсона Фьюри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Середняк английской Лиги 1 начал сотрудничество с эксцентричным боксером. "Цыганский Король" будет оказывать финансовую и имиджевую поддержку "креветкам".
Бренд Фьюри Gypsy King стал титульным спонсором "Моркама". Сам же британец будет послом клуба в медийном поле. Фьюри признался в любви к городу в Ланкашире и назвал удовольствием возможность помочь местному клубу.
"Тайсон Фьюри – наш фантастический представитель, прекрасно, что он с нами. Фьюри является одним из самых узнаваемых в сфере спорта, он принесет нашему клубу всемирное признание", – уверен коммерческий директор "Моркама".
Недавно отец боксера объявил о вероятном возвращении сына в ринг. Камбэк "Цыганского Короля" возможен в случае победы Энтони Джошуа в реванше против Александра Усика.
К слову, перед реваншем Усик начал тренироваться с давним спарринг-партнером Фьюри – Баколе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.