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Ф'юрі став спонсором команди з футбольної трясовини Англії

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П'ятниця 22 липня 2022 14:41
Ф'юрі став спонсором команди з футбольної трясовини Англії Фото: Тайсон Ф'юрі (праворуч) тепер і футбольна людина (morecambefc.com)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Моркем" перед прийдешнім сезоном заручився фінансовою підтримкою непереможного боксера-професіонала Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Середняк англійської Ліги 1 розпочав співпрацю з ексцентричним боксером. "Циганський Король" надаватиме фінансову та іміджеву підтримку "креветкам".

Бренд Ф'юрі Gypsy King став титульним спонсором "Моркема". Натомість сам британець буде амбасадором клубу в медійному полі. Ф'юрі зізнався в любові до міста в Ланкаширі та назвав приємністю можливість допомогти мсцевому клубу.

"Тайсон Ф'юрі – наш фантастичний представник, чудово, що він із нами. Ф'юрі є одним із найвпізнаваніших у царині спорту, він принесе нашому клубу всесвітнє визнання", – впевнений комерційний директор "Моркема".

Нещодавно батько боксера оголосив про ймовірнення повернення сина в ринг. Камбек "Циганського Короля" можливий у разі перемоги Ентоні Джошуа в реванші проти Олександра Усика.

До слова, перед реваншем Усик почав тренуватися з давнім спаринг-партнером Ф'юрі – Баколе.

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Тайсон Ф'юрі Чемпіонат Англії
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