Фьюри поделился с Джошуа грубым рецептом победы над Усиком

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также вакантный титул The Ring. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

"Цыганский Король" посоветовал британцу в предстоящем поединке работать по корпусу украинского чемпиона. Фьюри уверен, что Усик будет иметь проблемы из-за набора веса для перехода из среднего веса к тяжелому.

"Вот так Энтони Джошуа нужно атаковать корпус Александра Усика. Я знаю, что "раскабаневший средневес" под такими ударами устоять не сможет", – рассказал Фьюри во время спарринга.

Накануне легендарный ринг-анонсер Баффер анонсировал свое участие в "Ярости на Красном море". Конферансье будет заводить публику до, во время и после боя-реванша со своей культовой фразой Let's get ready to rumble!