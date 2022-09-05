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Фьюри и еще один потенциальный соперник Усика совместно потренировались: видео

Фото: Тайсон Фьюри до сих пор не согласился на бой с Александром Усиком (twitter.com/MMAFighting)
Автор: Антон Федорцив

Скандальный британский боксер Тайсон Фьюри подлил масло в пламя слухов об объединительном поединке в хевивейте против Александра Усика, проведя тренировку с тяжеловесом Джозефом Паркером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram новозеландца.

Эксцентричный британец вышел на пробежку с бывшим чемпионом мира по версии WBO. Оба боксера претендуют на поединок с обладателем четырех чемпионских поясов Усиком.

На прошлой неделе Всемирная боксерская организация сделала победителя боя Джойс – Паркер обязательным претендентом на бой с украинцем. Победитель поединка новозеландца и британца 24 сентября получит титул временного чемпиона WBO.

В свою очередь Усик стремится провести объединительный поединок в хевивейте против Тайсона Фьюри. Победителя же боя Джойс – Паркер он готов потом встретить на киевском НСК "Олимпийский".

Ранее менеджер Усика Эгис Климас анонсировал объединительный поединок в тяжелом весе против Тайсона Фьюри на конец 2022-начало 2023 гг. Бой, скорее всего, состоится на Ближнем Востоке.

К слову, боксер Усик и еще два десятка спортсменов получили государственные награды ко Дню независимости Украины.

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Тайсон ФьюриБокс