FxPro и McLaren F1™ объявляют о партнерском соглашении

24 мая 2018, Лондон. Онлайн брокер FxPro и команда McLaren F1 Team с радостью объявляют о начале многолетнего партнёрства. Начиная с Гран-при Монако (24-27 мая), команда McLaren MCL33 будет забрендирована FxPro, подчеркивая статус компании в качестве ведущего мирового онлайн-брокера.

Исполнительный директор McLaren Зак Браун прокомментировал:

“Мы рады приветствовать FxPro в качестве официального партнера команды McLaren Formula 1. FxPro, как и McLaren привержены инновациям и совершенству в своих областях, что делает это партнерство естественным. FxPro, обладая более чем 50 британскими и международными наградами, доказали свою способность работать на самом высоком уровне.”

Исполнив более 250 млн. ордеров и свыше 7000 в секунду, в FxPro хорошо знают, что такое высокие стандарты и высокая производительность в современном мире. Это партнерство является подтверждением приверженности совершенству и инновациям, которые разделяют McLaren и FxPro.

Генеральный директор FxPro Хараламбос Псимолофитис заявил:

“Мы гордимся тем, что вступаем в это многолетнее партнерство с McLaren, командой с прославленной историей и захватывающим будущим. Мы всегда ищем партнеров, которые разделяют нашу страсть к совершенству и успеху, и McLaren прекрасно воплощает эти ценности.”

Директор по маркетингу FxPro Илья Холев прокомментировал:

“FxPro всегда были новаторами во всем, что мы делаем, начиная с большого количества спонсорских активностей мирового уровня до того, какие мы ценности вкладываем в наше имя, и как ведем бизнес. Спонсорство в сфере спорта уже давно является важной частью нашей стратегии развития, и мы рады партнерству с McLaren, чтобы идти вперед.”