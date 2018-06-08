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FxPro і McLaren F1 ™ оголошують про партнерську угоду

НовиниНовости компаний    08.06.2018 - 10:34

24 травня 2018, Лондон. Онлайн брокер FxPro і команда McLaren F1 Team з радістю оголошують про початок багаторічного партнерства. Починаючи з Гран-прі Монако (24-27 травня), команда McLaren MCL33 буде забрендувати FxPro, підкреслюючи статус компанії в якості провідного світового онлайн-брокера.

Виконавчий директор McLaren Зак Браун прокоментував:

"Ми раді вітати FxPro в якості офіційного партнера команди McLaren Formula 1. FxPro, як і McLaren прихильні інновацій і досконалості в своїх областях, що робить це партнерство природним. FxPro, маючи більш ніж 50 британськими та міжнародними нагородами, довели свою здатність працювати на найвищому рівні."

Виконавши більш 250 млн. Ордерів і понад 7000 в секунду, в FxPro добре знають, що таке високі стандарти і висока продуктивність в сучасному світі. Це партнерство є підтвердженням відданості досконалості та інновацій, які поділяють McLaren і FxPro.


Генеральний директор FxPro Хараламбос Псімолофітіс заявив:

"Ми пишаємося тим, що вступаємо в це багаторічне партнерство з McLaren, командою з прославленої історією і захоплюючим майбутнім. Ми завжди шукаємо партнерів, які поділяють нашу пристрасть до досконалості і успіху, і McLaren прекрасно втілює ці цінності. "

Директор по маркетингу FxPro Ілля холевой прокоментував:

"FxPro завжди були новаторами у всьому, що ми робимо, починаючи з великої кількості спонсорських активностей світового рівня до того, які ми цінності вкладаємо в наше ім'я, і ​​як ведемо бізнес. Спонсорство у сфері спорту вже давно є важливою частиною нашої стратегії розвитку, і ми раді партнерству з McLaren, щоб йти вперед. "

 

 

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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