Футзальная сборная Украины получила календарь матчей отбора к ЧМ-2024

"Сине-желтые" начнут отбор в основном раунде. Там украинцы попали в группу 11, где три команды – Украина, Нидерланды и Косово – сыграют в два круга.

Сборная Украины начнет отбор 7 октября домашним матчем против косоваров. А 11 октября украинцы примут нидерландцев.

В ноябре "сине-желтые" поедут в гости к Косово (9 ноября). Последний же поединок – против сборной Нидерландов – украинцы сыграют весной 2023-го (8 марта).

Победители 12 групп автоматически попадут в элитный раунд квалификации. Тем временем вторые будут разделены по результатам на четырех участников элит-раунда и 8 команд в плей-офф.

Победители матчей на вылет присоединятся к 16-ти сборным элит-раунда. Их снова разделят – на пять групп, победители которых получат путевки на ЧМ-2024. Четыре из пяти вторых команд в еще одном плей-офф определят двух обладателей путевок на Мундиаль.

ФИФА еще не выбрала хозяина грядущего чемпионата мира. Сборная Украины играла на пяти планетарных форумах. Лучший результат – 4-е место на ЧМ-1996.