Футзальна збірна України отримала календар матчів відбору до ЧС-2024

"Синьо-жовті" розпочнуть відбір із основного раунду. Там українці потрапили до групи 11, де три команди – Україна, Нідерланди та Косово – зіграють у два кола.

Збірна України розпочне відбір 7 жовтня домашнім матчем проти косоварів. А 11 жовтня українці приймуть нідерландців.

У листопаді "синьо-жовті" поїдуть у гості до Косова (9 листопада). Останній же поєдинок – проти збірної Нідерландів – українці зіграють навесні 2023-го (8 березня).

Переможці 12-ти груп автоматично потраплять до елітного раунду кваліфікації. Тим часом другі будуть розділені за результатами на чотирьох учасників еліт-раунду та 8 команд у плей-офф.

Переможці матчів на виліт приєднаються до 16-ти збірних еліт-раунду. Їх знову розділять – на п'ять груп, переможці яких отримають путівки на ЧС-2024. Чотири з п'яти других команд у ще одному плей-офф визначать двох володарів путівок на Мундіаль.

ФІФА ще не обрала господаря прийдешнього чемпіонату світу. Збірна України грала на п'яти планетарних форумах. Найкращий результат – 4-те місце на ЧС-1996.