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Футзальна збірна України отримала календар матчів відбору до ЧС-2024

Фото: Збірна України на Євро-2022 (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорців

Визначився розклад поєдинків футзальної збірної України в європейській кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" розпочнуть відбір із основного раунду. Там українці потрапили до групи 11, де три команди – Україна, Нідерланди та Косово – зіграють у два кола.

Збірна України розпочне відбір 7 жовтня домашнім матчем проти косоварів. А 11 жовтня українці приймуть нідерландців.

У листопаді "синьо-жовті" поїдуть у гості до Косова (9 листопада). Останній же поєдинок – проти збірної Нідерландів – українці зіграють навесні 2023-го (8 березня).

Переможці 12-ти груп автоматично потраплять до елітного раунду кваліфікації. Тим часом другі будуть розділені за результатами на чотирьох учасників еліт-раунду та 8 команд у плей-офф.

Переможці матчів на виліт приєднаються до 16-ти збірних еліт-раунду. Їх знову розділять – на п'ять груп, переможці яких отримають путівки на ЧС-2024. Чотири з п'яти других команд у ще одному плей-офф визначать двох володарів путівок на Мундіаль.

ФІФА ще не обрала господаря прийдешнього чемпіонату світу. Збірна України грала на п'яти планетарних форумах. Найкращий результат – 4-те місце на ЧС-1996.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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