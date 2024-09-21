Футзальна збірна України вийшла у плей-офф ЧС-2024 з розгромом Афганістану

Чемпіонат світу-2024, група C, 3-й тур

Україна – Афганістан – 4:1

Голи: Жук, 14:01 (пенальті), Абакшин, 15:05, Зварич, 36:57, Корсун, 37:17 – Голамі, 25:14

У дебюті афганці свідомо віддали ініціативу "синьо-жовтим". Натомість грамотно захищалися, застосовуючи високий пресинг, а за нагоди гостро контратакували. Мінімум двічі збірній України відверто пощастило на завершальній стадії атак суперників.

"Синьо-жовті" також постійно турбували голкіпера Сафарі. А найгостріший момент виник на 13-й хвилині, коли після удару Жука м'яч влучив у штангу. Рахунок українці відкрили за шість хвилин до перерви.

Афганці сфолили у штрафному майданчику, але судді спочатку призначили штрафний. Утім, на вимогу Олександра Косенка скористалися допомогою VAR і врешті-решт вказали на "позначку". Жук упевнено виконав 10-метровий. А лише за хвилину українці забили вдруге зусиллями Абакшина. Згодом "синьо-жовті" ще раз перевірили на міцність каркас афганських воріт.

Другий тайм видався вкрай нервовим. Особливо після того, як афганцям вдалося скоротити рахунок. Напруга тривала до третього голу українців, який оформив Зварич. Натомість Корсун відправив м'яч в уже порожні ворота опонентів.

Збірна України фінішувала другою в квартеті, набравши 6 очок. Матч 1/8 фіналу "синьо-жовті" зіграють у вівторок, 24 вересня. Суперником стане друга команда групи А – збірна Нідерландів. "Помаранчеві" у квартеті випередили Коста-Рику та Узбекистан, але поступилися лідерством парагвайцям.