Футзальная сборная Украины вышла в плей-офф ЧМ-2024 с разгромом Афганистана

Чемпионат мира-2024, группа C, 3-й тур

Украина – Афганистан – 4:1

Голы: Жук, 14:01 (пенальти), Абакшин, 15:05, Зварыч, 36:57, Корсун, 37:17 – Голами, 25:14

В дебюте афганцы сознательно отдали инициативу "сине-желтым". Вместо этого грамотно защищались, применяя высокий прессинг, а по случаю остро контратаковали. Минимум дважды сборной Украины откровенно подфартило на завершающей стадии атак соперников.

"Сине-желтые" также постоянно беспокоили голкипера Сафари. А острый момент возник на 13-й минуте, когда после удара Жука мяч попал в штангу. Счет украинцы открыли за шесть минут до перерыва.

Афганцы сфолили в штрафной, но судьи сначала назначили штрафной. Впрочем, по требованию Александра Косенко воспользовались помощью VAR и в конце концов указали на "отметку". Жук уверенно исполнил 10-метровый. А всего минуту спустя украинцы забили второй раз усилиями Абакшина. Впоследствии "сине-желтые" еще раз проверили на крепость каркас афганских ворот.

Второй тайм показался крайне нервным. Особенно после того, как афганцам удалось сократить счет.Напряжение длилось до третьего гола украинцев, который оформил Зварыч. Корсун отправил мяч в уже пустые ворота оппонентов.

Сборная Украины финишировала второй в квартете, набрав 6 очков. Матч 1/8 финала "сине-желтые" сыграют во вторник, 24 сентября. Соперником станет вторая команда группы А – сборная Нидерландов. "Оранжевые" в квартете опередили Коста-Рику и Узбекистан, но уступили лидерство парагвайцам.