Футбольный матч Польша-Украина пройдет без зрителей, - УАФ

Товарищеский футбольный поединок между сборными Польши и Украины официально пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как отметили в УАФ, футбольный поединок пройдет при пустых трибунах в связи с решением об отмене всех массовых мероприятий в Польше, которое приняло польское правительство.

"Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве (Польша - ред.), который запланирован на 31 марта текущего года (начало - в 20.45 по местному времени), состоится при пустых трибунах", - говорится в сообщении.

Тем, кто приобрел билеты на данный матч, будут возвращены деньги.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что поединок 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером" пройдет без зрителей из-за коронавируса. Матч должен состояться в Германии 12 марта.

Также сообщалось, что 9 марта в Италии ввели ограничительные меры на всей территории страны из-за коронавируса. В частности, были отменены все футбольные матчи до 3 апреля.