Футбольний матч Польща-Україна пройде без глядачів, - УАФ

Товариський футбольний поєдинок між збірними Польщі та України офіційно пройде без глядачів з-за поширення коронавіруса. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Як зазначили в УАФ, футбольний поєдинок пройде при порожніх трибунах у зв'язку з рішенням про скасування всіх масових заходів у Польщі, яке прийняв польський уряд.

"Товариський поєдинок між національними збірними Польщі та України на Сілезькому стадіоні в Хожуві (Польща - ред.), який запланований на 31 березня поточного року (початок - 20.45 за місцевим часом), відбудеться при порожніх трибунах", - йдеться в повідомленні.

Тим, хто придбав квитки на цей матч, будуть повернуті гроші.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між німецьким "Вольфсбургом" і донецьким "Шахтарем" пройде без глядачів з-за коронавіруса. Матч повинен відбутися в Німеччині 12 березня.

Також повідомлялося, що 9 березня в Італії ввели обмежувальні заходи на всій території країни через коронавіруса. Зокрема, були скасовані всі футбольні матчі до 3 квітня.