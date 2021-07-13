Футбольный клуб "Рух" заявил о готовности прекратить свое существование из-за конфликта с УАФ

Футбольный клуб "Рух" заявил о готовности прекратить свое существование в ответ на действия Украинской ассоциации футбола (УАФ) и первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление клуба.

В частности, Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ лишила домашнюю арену ФК "Рух" - стадион "Украина" во Львове - 3-й категории аккредитации. Соответственно, теперь на нем запрещено проводить поединки Украинской премьер-лиги.

"Стадион, на котором недавно играла свои официальные матчи Национальная команда Украины по футболу, стадион, на котором УЕФА проводила матчи Группового этапа Лиги Европы, поле которого до сих пор резервируют соперники мужской и женской Национальных команд клубов-участников Еврокубков для внерегламентных предматчевых тренировок - признали непригодным для матчей Премьер-лиги", - говорится в заявлении клуба.

При этом в перечне стадионов 3-й категории остались стадион в Чернигове, ужгородский "Авангард", стадионы в Кропивницком, Николаеве и Черкассах, на которых в отличие от "Украины" нет подогрева и необходимого освещения.

Из-за этого еще в прошлом сезоне они не принимали матчи УПЛ. В "Рухе" напомнили, что вынужденно перешли на стадион "Украина" после того, как в начале 2021 года руководители "Арены Львов" совместно с УАФ "выдавили" клуб с тогда домашнего стадиона.

Сначала на львовские клубы "повесили" львиную долю расходов на подготовку арены к матчам на "Арене Львов", а затем выселили, поломав командам календарь поединков в рамках УПЛ.

Недавним решением руководители "Арены Львов" повысили аренду поля за один матч на 30% - до 270 тыс грн. В ответ три львовских клуба, включая "Рух", решили проводить домашние матчи на стадионе "Украина".

"Но произошел закулисный сговор руководства "Львов Арены" и УАФ, который заключается в том, чтобы вынудить львовские клубы играть там, где хотят именно они. Решение по стадиону "Украина" - абсолютно заказное. Его заказчик, мы твердо уверены, - "Царь всея футбола". Исполнитель заказа - Вадим Костюченко. Цель - показать, кто "рулит" в нашем футболе, кто тут патрон и к кому надо приходить на поклон и с кем решать вопросы", - говорится в заявлении.