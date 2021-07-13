Футбольний клуб "Рух" заявив про готовність припинити своє існування через конфлікт з УАФ

Футбольний клуб "Рух" заявив про готовність припинити своє існування у відповідь на дії Української асоціації футболу (УАФ) і першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву клубу.

Зокрема, Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ позбавила домашню арену ФК "Рух" - стадіон "Україна" у Львові - 3-ї категорії акредитації. Відповідно, тепер на ньому заборонено проводити змагання Української прем'єр-ліги.

"Стадіон, на якому нещодавно грала свої офіційні матчі Національна команда України з футболу, стадіон, на якому УЄФА проводила матчі групового етапу Ліги Європи, поле якого досі резервують суперники чоловічої і жіночої Національних команд клубів-учасників Єврокубків для позарегламентних передматчевих тренувань - визнали непридатним для матчів Прем'єр-ліги", - йдеться в заяві клубу.

При цьому в переліку стадіонів 3-ї категорії залишилися стадіон в Чернігові, ужгородський "Авангард", стадіони в Кропивницькому, Миколаєві та Черкасах, на яких на відміну від "України" немає підігріву і необхідного освітлення.

Через це ще в минулому сезоні вони не приймали матчі УПЛ. В "Русі" нагадали, що вимушено перейшли на стадіон "Україна" після того, як на початку 2021 року керівники "Арени Львів" спільно з УАФ "видавили" клуб з тоді домашнього стадіону.

Спочатку на львівські клуби "повісили" левову частку витрат на підготовку арени до матчів на "Арені Львів", а потім виселили, поламавши командам календар поєдинків в рамках УПЛ.

Нещодавнім рішенням керівники "Арени Львів" підвищили оренду поля за один матч на 30% - до 270 тис грн. У відповідь три львівських клуби, включаючи "Рух", вирішили проводити домашні матчі на стадіоні "Україна".

"Але сталася закулісна змова керівництва "Львів Арени" і УАФ, яка полягає в тому, щоб змусити львівські клуби грати там, де хочуть саме вони. Рішення по стадіону "Україна "- абсолютно замовне. Його замовник, ми твердо впевнені, - "Цар всієї футболу". Виконавець замовлення - Вадим Костюченко. Мета - показати, хто "рулить" в нашому футболі, хто тут патрон і до кого треба приходити на уклін і з ким вирішувати питання", - йдеться в заяві.