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В футбольном клубе "Прикарпатье" выявили вспышку коронавируса

Автор: Андрей Козловский

В ивано-франковском футбольном клубе "Прикарпатье" зафиксировали коронавирус у игроков, тренеров и персонала. Вся команда сегодня в полном составе отправилась на двухнедельную самоизоляцию.

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Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Как сообщается, на этой неделе игроки, тренеры и персонал "Прикарпатье" прошли плановый тест на COVID-19. Накануне матча 14-го тура Первой лиги с "Волынью" поступили результаты молекулярно-генетического исследования, 25 из которых оказались положительными.

Отмечается, что лишь пятеро игроков и трое тренеров получили отрицательные результаты коронавирусной инфекции.

Напомним, после вчерашнего прибытия в Киев из Швейцарии все тесты делегации сборной Украины на коронавирус дали отрицательный результат. Матч Лиги наций был сорван из-за вспышки инфекции в лагере "сине-желтых".

Также ранее сообщалось, что в полтавском футбольном клубе "Ворскла" произошла вспышка коронавируса.

Кроме того, в футбольном клубе "Александрия" зафиксировали вспышку коронавируса. Положительные тесты получили 27 человек.

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