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У футбольному клубі "Прикарпаття" виявили спалах коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

В івано-франківському футбольному клубі "Прикарпаття" зафіксували спалах коронавірусу серед гравців, тренерів та персоналу. Вся команда у повному складі відправилась на двотижневу самоізоляцію.

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Як повідомляється, цього тижня гравці, тренери та персонал "Прикарпаття" пройшли плановий тест на COVID-19. Напередодні матчу 14-го туру Першої ліги з "Волинню" надійшли результати молекулярно-генетичного дослідження, 25 з яких виявилися позитивними.

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Зазначається, що лише п'ятеро гравців і троє тренерів отримали негативні результати коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, після вчорашнього прибуття в Київ зі Швейцарії всі тести делегації збірної України на коронавірус дали негативний результат. Матч Ліги націй був зірваний через спалах інфекції в таборі "синьо-жовтих".

Також раніше повідомлялось, що у полтавському футбольному клубі "Ворскла" стався спалах коронавірусу.

Крім того, в українському футбольному клубі "Олександрія" зафіксували спалах коронавіруса. Позитивні тести отримали 27 осіб.

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