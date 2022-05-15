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Футбольная сборная Украины победила на Дефлимпийских играх

Фото: Дефлимпийская сборная Украины по футболу (paralympic.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Чемпионом Дефлимпийских игр-2021, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на 2022-й, стала футбольная сборная Украины. В финале "сине-желтые" одолели сборную Франции (1:0).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Украинская сборная стала победителем Дефлимпиады в бразильском Кашиас-ду-Суле. По пути к золотым медалям команда под руководством Александра Верещаки и Виктора Козина одержала 6 побед в семи матчах.

На групповом этапе украинцы поочередно обыграли сборные Южной Кореи (2:1), Египта (5:0), Франции (3:2) и уступили Аргентине (1:2). В четвертьфинале "сине-желтые" одолели итальянцев (2:1), а в полуфинале – турок (2:0). В финале сборная Украины минимально одолела Францию.

Для украинских дефлимпийцев этот триумф стал вторым в истории. Футбольная сборная Украины победила на Дефлимпиаде-2009, а в 2013 и 2017 годах взяла серебряные награды.

Напомним, что "Ливерпуль" завоевал Кубок Англии после победы над "Челси" в серии пенальти.

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Футбол