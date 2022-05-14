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"Ливерпуль" обыграл "Челси" и завоевал Кубок Англии

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Лондон, Суббота 14 мая 2022 22:23
"Ливерпуль" обыграл "Челси" и завоевал Кубок Англии Фото: Юрген Клопп со своими подопечными в "Ливерпуле" (twitter.com/emiratesfacup)
Автор: Антон Федорцив

В финале Кубка Англии 2021/22 "Ливерпуль" обыграл лондонский "Челси" в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Англии, финал

"Челси" – "Ливерпуль" – 0:0 (пенальти – 5:6)

В первой половине инициативой владели мерсисайдцы. Но моментов создали немного. Менди потянул удар Диаса с близкого расстояния, а Жота после навеса Робертсона пробил над воротами. За "Челси" мог забить Пулишич, но не попал в ворота.

Зато после перерыва лондонцы выровняли положение. Сначала Алонсо со штрафного попал в перекладину. А тот же Пулишич не воспользовался разрезным пасом Маунта. "Ливерпуль" в ответ дважды обстучал каркас ворот стараниями Диаса и Робертсона.

В дополнительные 30 минут команды решили не рисковать, поэтому матч перешел в лотерею 11-метровых. Из стартовых пяти ударов команды реализовать по 4 (Аспиликуэта попал в штангу, а удар Мане потянул Менди). Решающий промах оформил Маунт – Алиссон парировал его выстрел. А после него Костас Цимикас уверенно забил за "Ливерпуль".

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