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Футбольна збірна України перемогла на Дефлімпійських іграх

Фото: Дефлімпійська збірна України з футболу (paralympic.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Чемпіоном Дефлімпійських ігор-2021, які через пандемію коронавірусу перенеслий на 2022-й, стала футбольна збірна України. У фіналі "синьо-жовті" здолали збірну Франції (1:0).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Українська збірна стала переможцем Дефлімпіади в бразильському Кашіас-ду-Сулі. На шляху до золотих медалей команда під керівництвом Олександра Верещаки та Віктора Козіна здобула 6 перемог у семи матчах.

На груповому етапі українці почергово переграли збірні Південної Кореї (2:1), Єгипту (5:0), Франції (3:2) та поступилися Аргентині (1:2). У чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали італійців (2:1), а в півфіналі – турків (2:0). У фіналі ж збірна України мінімально здолала Францію.

Для українських дефлімпійців цей тріумф став другим в історії. Футбольна збірна України перемогла на Дефлімпіаді-2009, а в 2013 та 2017 рр. здобула срібні нагороди.

Нагадаємо, що "Ліверпуль" здобув Кубок Англії після перемоги над "Челсі" в серії пенальті.

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Футбол