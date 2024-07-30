Футбольна збірна України програла Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

Олімпіада-2024, група B, 3-й тур

Україна – Аргентина – 0:2

Голи: Альмада, 47, Ечеверрі, 90+1

"Альбіселесте" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Перший реальний момент забити аргентинці змарнували на 11-й хвилині, коли Альварес закрутив м'яч над дев'яткою. Утім, поступово підопічні Руслана Ротаня відсунули епіцентр подій подалі від воріт.

Новий спалах активності припав на кінцівку тайму. Спершу Альварес не влучив у ворота після прострілу, а потім Фесюн парирував удар Гонду. Натомість Криськів у відповідь пробив у "блок" від оборони Аргентини, а постріл Рубчинського з дистанції витягнув Рульї.

На старті другої половини команда Хав'єра Маскерано вийшла вперед. Гол повністю створив Альмада. Хавбек отримав м'яч у центрі поля, просунувся ближче до штрафного майданчика та майстерно пробив у верхній кут воріт.

Українські олімпійці прийшли до тями лише після серії замін. На 68-й хвилині Криськів наважився на дальній удар, але він не став сюрпризом для голкіпера. Натомість перспективний простріл Федора в центрі штрафного змарнували Краснопір із тим же Криськівим.

Фінальний штурм "синьо-жовті" організувати не спромоглися. Зате "альбіселесте" нагодою подвоїти перевагу скористалися на старті додаткового часу. Фесюн відбив перед собою удар із-за меж штрафного, а Ечеверрі зіграв на добиванні – 0:2 у підсумку.

Отже, олімпійська збірна України набрала 3 очки на груповому етапі футбольного турніру Олімпійських ігор і завершила виступи. Команда Ротаня фінішувал третьою у групі B. Аргентина та Марокко набрали по 6 пунктів і вийшли в чвертьфінал змагань.