UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Футбольна збірна України програла Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

Фото: Тьяго Альмада відзначився голом, а Дмитро Криськів – ні (УАФ)
Автор: Антон Федорців

Олімпійська команда України поступилася збірній Аргентини у фінальному турі групового етапу футбольного турніру Ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, група B, 3-й тур

Україна – Аргентина – 0:2

Голи: Альмада, 47, Ечеверрі, 90+1

 

"Альбіселесте" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Перший реальний момент забити аргентинці змарнували на 11-й хвилині, коли Альварес закрутив м'яч над дев'яткою. Утім, поступово підопічні Руслана Ротаня відсунули епіцентр подій подалі від воріт.

Новий спалах активності припав на кінцівку тайму. Спершу Альварес не влучив у ворота після прострілу, а потім Фесюн парирував удар Гонду. Натомість Криськів у відповідь пробив у "блок" від оборони Аргентини, а постріл Рубчинського з дистанції витягнув Рульї.

На старті другої половини команда Хав'єра Маскерано вийшла вперед. Гол повністю створив Альмада. Хавбек отримав м'яч у центрі поля, просунувся ближче до штрафного майданчика та майстерно пробив у верхній кут воріт.

Українські олімпійці прийшли до тями лише після серії замін. На 68-й хвилині Криськів наважився на дальній удар, але він не став сюрпризом для голкіпера. Натомість перспективний простріл Федора в центрі штрафного змарнували Краснопір із тим же Криськівим.

Фінальний штурм "синьо-жовті" організувати не спромоглися. Зате "альбіселесте" нагодою подвоїти перевагу скористалися на старті додаткового часу. Фесюн відбив перед собою удар із-за меж штрафного, а Ечеверрі зіграв на добиванні – 0:2 у підсумку.

Отже, олімпійська збірна України набрала 3 очки на груповому етапі футбольного турніру Олімпійських ігор і завершила виступи. Команда Ротаня фінішувал третьою у групі B. Аргентина та Марокко набрали по 6 пунктів і вийшли в чвертьфінал змагань.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 29 липня на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024Збірна УкраїниЗбірна Аргентини