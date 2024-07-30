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Футбольная сборная Украины проиграла Аргентине и вылетела из Олимпиады-2024

Фото: Тьяго Альмада отметился голом, а Дмитрий Крыськив – нет (УАФ)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийская команда Украины уступила сборной Аргентины в финальном туре группового этапа футбольного турнира Игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, группа B, 3-й тур

Украина – Аргентина – 0:2

Голы: Альмада, 47, Эчеверри, 90+1

 

"Альбиселесте" завладели инициативой с первых минут. Первый реальный момент забить аргентинцы упустили на 11-й минуте, когда Альварес закрутил мяч над девяткой. Впрочем, постепенно подопечные Руслана Ротаня отодвинули эпицентр событий подальше от ворот.

Новая вспышка активности пришлась на концовку тайма. Сначала Альварес не попал в ворота после прострела, а затем Фесюн парировал удар Гонду. Крыськив в ответ пробил в "блок" от обороны Аргентины, а выстрел Рубчинского с дистанции вытащил Рульи.

На старте второй половины команда Хавьера Маскерано вышла вперед. Гол полностью создал Альмада. Хавбек получил мяч в центре поля, продвинулся поближе к штрафной и мастерски пробил в верхний угол ворот.

Украинские олимпийцы пришли в себя только после серии замен. На 68-й минуте Крыськив отважился на дальний удар, но он не стал сюрпризом для голкипера. В то же время перспективный прострел Федора в центре штрафной упустили Краснопир с тем же Крыськивым.

Финальный штурм "сине-желтые" организовать не смогли. Зато "альбиселесте" возможностью удвоить преимущество воспользовались на старте дополнительного времени. Фесюн отразил перед собой удар из-за пределов штрафной, а Эчеверри сыграл на добивании – 0:2 в итоге.

Итак, олимпийская сборная Украины набрала 3 очка на групповом этапе футбольного турнира Олимпийских игр и завершила выступления. Команда Ротаня финишировал третьей в группе B. Аргентина и Марокко набрали по 6 пунктов и вышли в четвертьфинал соревнований.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 29 июля на Олимпиаде-2024.

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