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Футбольна збірна України продовжить відбір на Євро-2024, незважаючи на участь Білорусі

Фото: футбольна збірна України продовжить відбір на Євро-2024, незважаючи на участь Білорусі (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Іван Носальський

Збірна України з футболу не зніматиметься з відбору на Євро-2024, незважаючи на заборону участі у турнірах, де присутні росіяни чи білоруси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Української асоціації футболу Андрія Павелка у Facebook.

"Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи з відбору на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз'яснення ситуації", - йдеться у повідомленні Павелко.

При цьому він навів текст листа Мінмолодьспорту, в якому сказано, що участь у відборі на Євро-2024 дозволили, оскільки організатори турніру вирішили розводити українську та білоруську команди.

"У разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для вирішення питань пов'язаних з подальшою участю у змаганнях мають бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту (наказ про заборону участі у турнірах з росіянами та білорусами - ред.)", - додають у листі.

Він уточнив, що також немає перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023.

Нагадаємо, 14 квітня українським національним збірним командам заборонили брати участь у змаганнях, де будуть присутні спортсмени з Росії чи Білорусі.

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БілорусьМіністерство молоді та спортуФутболАндрей Павелко