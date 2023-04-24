Футбольная сборная Украины продолжит отбор на Евро-2024, несмотря на участие Беларуси

"Национальная сборная Украины продолжит свои официальные выступления по отбору на чемпионат Европы-2024. Спасибо Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации", - сказано в сообщении Павелко.

При этом он привел текст письма Минмолодьспорта, в котором сказано, что участие в отборе на Евро-2024 разрешили, поскольку организаторы турнира решили разводить украинскую и белорусскую команды.

"В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов связанных с дальнейшим участием в соревнованиях должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодьспорта (приказ о запрете участия в турнирах с россиянами и белорусами - ред.)", - добавляют в письме.

Он уточнил, что также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023.