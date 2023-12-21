Футбольна Суперліга виграла суд в УЄФА та ФІФА: що це означає

Футбольна Суперліга змогла довести Феміді порушення спортивними функціонерами законодавства про конкуренцію. УЄФА та ФІФА в 2021 році заборонили клубам приєднуватися до нової спільноти під загрозою санкцій.

"Правила ФІФА та УЄФА, згідно з якими будь-які нові міжклубні футбольні проекти на зразок Суперліги підлягають попередньому схваленню, і забороняється участь клубів і гравців у таких змаганнях, є незаконними. Правила ФІФА та УЄФА не гарантують прозорих, об'єктивних, недискримінаційних і пропорційних рамок", – йдеться в ухвалі.

Фактично обидві керівні футбольні організації зловживали домінантним становищем проти потенційного конкурента. Цим ФІФА та УЄФА порушили законодавство ЄС про конкуренцію і вільне надання послуг.

Що таке футбольна Суперліга

Закритий турнір елітних команд, про створення якого в 2021 році заявили 12 європейських топ-клубів. Змагання покликані стати альтернативою Лізі чемпіонів УЄФА.

Керівником Суперліги став президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес. До кола його найближчих соратників увійшли очільник іспанської "Барселони" Жоан Лапорта та власник туринського "Ювентуса" Андреа Аньєллі. Більшість клубів-засновників оголосила про вихід із турніру в перші дні після започаткування.

Несприйняття Суперліги мало кілька вимірів. Проти її створення виступили не лише ФІФА та УЄФА, а також фанати клубів, передусім англійських, і політики. Зокрема, організацію елітних змагань засудили тодішній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон.