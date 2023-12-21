Футбольная Суперлига выиграла суд в УЕФА и ФИФА: что это значит

Футбольная Суперлига смогла доказать Фемиде нарушение спортивными функционерами законодательства о конкуренции. УЕФА и ФИФА в 2021 году запретили клубам присоединяться к новому сообществу под угрозой санкций.

"Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любые новые межклубные футбольные проекты вроде Суперлиги подлежат предварительному одобрению, и запрещается участие клубов и игроков в таких соревнованиях, незаконны. Правила ФИФА и УЕФА не гарантируют прозрачных, объективных, недискриминационных рамок", – говорится в постановлении.

Фактически обе руководящие футбольные организации злоупотребляли доминирующим положением против потенциального конкурента. Этим ФИФА и УЕФА нарушили законодательство ЕС о конкуренции и свободном предоставлении услуг.

Что такое футбольная Суперлига

Закрытый турнир элитных команд, о создании которого в 2021 году заявили 12 европейских топ-клубов. Соревнования призваны стать альтернативой Лиге чемпионов УЕФА.

Руководителем Суперлиги стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. В круг его ближайших соратников вошли глава испанской "Барселоны" Жоан Лапорта и владелец туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Большинство клубов-основателей объявило о выходе из турнира в первые дни после начала.

Неприятие Суперлиги имело несколько измерений. Против ее создания выступили не только ФИФА и УЕФА, но и фанаты клубов, прежде всего английских, и политики. В частности, организацию элитных соревнований осудили тогдашний премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.