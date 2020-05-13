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Футболисты испанского клуба отказались возвращаться к тренировкам

Новости » Спорт     13.05.2020 - 15:15
Футболисты испанского клуба отказались возвращаться к тренировкам
Фото: игроки не вышли на тренировку (twitter.com/elchecfoficial)

Так они протестуют против сокращения зарплат

Игроки испанского футбольного клуба "Эльче" отказались выходить на тренировки из-за сокращения зарплат. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, сегодня команда должна была собраться для тренировки на стадионе, однако этого не произошло. Это связано с решением руководства клуба, которое ранее сократило им зарплаты на 30% из-за сложной финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Также сообщается, что забастовку поддержали сотрудники клуба, которые отказались выходить на работу.

Отмечается, что футболисты и сотрудники "Эльче" прошли тестирование на коронавирус и ожидали, что с возобновлением тренировок и работы в клубе вопрос о сокращении зарплат будет пересмотрен, но этого не произошло.

В Испании футбольным клубам разрешили проводить тренировки. "Эльче" занимает шестое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании, набрав 46 очков после 31 матча.

Проведение игр во всех дивизионах чемпионата Испании было приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в Ла Лиге пока нет утвержденной даты возобновления сезона.

Теги Новости Украины забастовказарплатачемпионат ИспанииФутбол
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