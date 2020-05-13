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Футболісти іспанського клубу відмовилися повертатися до тренувань

Новини » Спорт     13.05.2020 - 15:15
Футболісти іспанського клубу відмовилися повертатися до тренувань
Фото: гравці не вийшли на тренування (twitter.com/elchecfoficial)

Так вони протестують проти зменшення зарплат

Гравці іспанського футбольного клубу "Ельче" відмовилися виходити на тренування через скорочення зарплат. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, футболісти оголосили страйк у зв'язку з рішенням керівництва клубу, яке раніше скоротило їм зарплати на 30% через складну фінансову ситуацію, викликаною пандемією коронавірусу.

Також повідомляється, що страйк підтримали співробітники клубу, які відмовилися виходити на роботу.

Зазначається, що футболісти і співробітники "Ельче" пройшли тестування на коронавірус і очікували, що з відновленням тренувань і роботи в клубі питання про скорочення зарплат буде переглянутий, але цього не сталося.

В Іспанії футбольним клубам дозволили проводити тренування. "Ельче" посідає шосте місце в турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Іспанії, набравши 46 очок після 31 матчу.

Проведення ігор у всіх дивізіонах чемпіонату Іспанії було призупинено в березні через пандемію коронавируса.

Нагадаємо, у Ла Лізі поки немає затвердженої дати поновлення сезону.

Теги Новини України страйкзарплатачемпионат ИспанииФутбол
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