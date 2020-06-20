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У футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус

Новости » Спорт     20.06.2020 - 23:21
У футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус
Фото: тестирование на коронавирус (УНИАН)

В связи с инфекцией матч с ФК "Карпаты" в украинской премьер-лиге перенесен

В донецком футбольном клубе "Олимпик" двое игроков заразились коронавирусом. Клуб получил новости о болезни в Луцке, куда футболисты прибыли на матч в рамках Украинской премьер-лиги.

Об этом сообщается на сайте ФК "Олимпик".

В частности, донецкие футболисты собирались встретиться на поле со львовскими "Карпатами" уже в воскресенье, 21 июня. Однако ПЦР-тест показал положительный результат, подтвердив наличие инфекции в двух участников донецкой команды. В связи с этими обстоятельствами матч "Олимпик" - "Карпаты" отменен.

"Донецкий клуб отправится домой, где во вторник пройдет повторное тестирование. Больные ребята будут изолированы согласно медицинскому протоколу", - отметили в клубе.

Матч в рамках 27-го тура Favbet Лиги отложен на неопределенное время. В УПЛ уже сообщили, что решение относительно встречи команд будет принято дополнительно.

Напомним, 16 июня ФК "Карпаты" вышли из вынужденного 15-дневного карантина в связи со вспышкой коронавируса в клубе, еще 8 игроков остаются на самоизоляции.

Ранее вспышку коронавирус среди игроков и персонала обнаружил клуб Первой украинской футбольной лиги "Рух", который базируется во Львове.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ОлимпикФК КарпатыУПЛКоронавирус
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