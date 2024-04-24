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Футболістки грандів влаштували грандіозну бійку в чемпіонаті України: відео

Київська область, Середа 24 квітня 2024 16:20
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Футболістки грандів влаштували грандіозну бійку в чемпіонаті України: відео Фото: Жіночий футбол такий же пристрасний (fckryvbas.com)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок жіночого чемпіонату України між донецьким "Шахтарем" і криворізьким "Кривбасом" завершився масовою сутичкою команд після фінального свистка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Емоції в жіночому футболі часом не поступаються принциповим протистоянням серед чоловіків. Це довела бійка "стінка на стінку" після центрального матчу туру чемпіонату України.

"Кривбас" мінімально здолав "Шахтар". Єдиний м'яч оформила нападниця криворіжанок Тян. Поки більше частина гостей взялася святкувати непросту перемогу, роздратовані "гірнички" вирішили з'ясувати взаємини з півзахисницею Козішкурт.

Їй на підмогу кинулася захисниця Клімутіна та решта одноклубниць. Зрештою, штовханина трансформувалася в повноцінну бійку за участі всіх футболісток на полі, зокрема і воротарок. Зупинити хаос змогли лише завдяки втручання персоналу обох колективів.

Коли пристрасті вляглися, то арбітриня Козорог вилучила трьох футболісток. У складі "Шахтаря" на червоні картки напрацювали Старухіна та Устінова. "Кривбас" же підвела голкіперка Келюшик.

До слова, раніше склали графік виступів футбольних команд України на літніх турнірах.

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