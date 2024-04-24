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Футболистки грандов устроили грандиозную драку в чемпионате Украины: видео

Киевская область, Среда 24 апреля 2024 16:20
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Футболистки грандов устроили грандиозную драку в чемпионате Украины: видео Фото: Женский футбол такой же страстный (fckryvbas.com)
Автор: Антон Федорцив

Поединок женского чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и криворожским "Кривбассом" завершился массовым столкновением команд после финального свистка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Эмоции в женском футболе порой не уступают принципиальным противостояниям среди мужчин. Это доказала потасовка "стенка на стенку" после центрального матча тура чемпионата Украины.

"Кривбасс" минимально одолел "Шахтер". Единственный мяч оформила нападающая криворижанок Тян. Пока большая часть гостей принялась праздновать непростую победу, раздраженные "горнячки" решили выяснить взаимоотношения с полузащитницей Козишкурт.

Ей на помощь бросилась защитница Климутина и остальные одноклубницы. В конце концов, толкотня трансформировалась в полноценную драку с участием всех футболисток на поле, в том числе и вратарей. Остановить хаос смогли только благодаря вмешательству персонала обоих коллективов.

Когда страсти улеглись, арбитриня Козорог удалила трех футболисток. В составе "Шахтера" на красные карточки наработали Старухина и Устинова. "Кривбасс" же подвела голкиперка Келюшик.

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

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