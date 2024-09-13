Честь вища за медалі. Естонія відмовилася грати з Білоруссю в Євролізі пляжного футболу

Збірна Естонії з пляжного футболу відмовилась зіграти проти команди Білорусі у 1/4 фіналу Суперфіналу Євроліги-2024.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Асоціації футболу Естонії.
За підсумками групового етапу турніру Естонія стала однією з двох найкращих команд, що посіли 3-ті місця та здобула право зіграти у чвертьфіналі.
Після проведення жеребкування, суперником естонської команди стала збірна Білорусі, яка виграла свою групу. Матч мав відбутися 13 вересня.
"Збірна Естонії з пляжного футболу не гратиме проти команди Білорусі. Відповідне рішення вже було прийнято раніше, оскільки теоретично зустріч між командами була можлива в попередніх раундах турніру. Сьогодні ця позиція ще раз була підтверджена", – йдеться в заяві Асоціації футболу Естонії.
Таким чином, балтійська команда фактично відмовилася від шансу на медаль змагань, але не поступилася принципами.
У півфінал завдяки технічній перемозі вийшли білоруси, які тепер зіграють з сильнішою командою в парі Португалія – Швейцарія. Збірна Естонії продовжить турнір, змагаючись за 5-8 місця.
Суперфінал Євроліги-2024 з пляжного футболу триватиме до 15 вересня в італійському Альгеро. У турнірі беруть участь 12 збірних.
31 травня та 4 червня цього року жіноча збірна Литви з футболу у відборі на Євро-2025 повинна була зіграти матчі проти білоруських суперниць. Але відмовилась виходити на поле. УЄФА відреагувала на відмову і покарала команду двома технічними поразками з рахунком 0:3, а також наклала штраф у розмірі 5 тисяч євро.
"Тут санкції та грошові штрафи не головне, важливо було ще раз нагадати нашу позицію щодо війни та агресорів", – прокоментував покарання президент Литовської федерації футболу Едгарас Станкявічюс.
УАФ підтримала принципову позицію Литовської федерації. У листі за підписом Андрія Шевченка українська асоціація подякувала ЛФФ за підтримку нашої держави.
Раніше англійські клуби забракували перспективного українця.
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