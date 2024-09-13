Честь выше медалей. Эстония отказалась играть с Беларусью в Евролиге пляжного футбола

По итогам группового этапа турнира Эстония стала одной из двух лучших команд, занявших 3 места и завоевала право сыграть в четвертьфинале.

После проведения жеребьевки соперником эстонской команды стала сборная Беларуси, выигравшая свою группу. Матч должен был состояться 13 сентября.

"Сборная Эстонии по пляжному футболу не будет играть против команды Беларуси. Соответствующее решение уже было принято раньше, поскольку теоретически встреча между командами была возможна в предыдущих раундах турнира. Сегодня эта позиция еще раз была подтверждена", – говорится в заявлении Ассоциации футбола Эстонии.

Таким образом, балтийская команда фактически отказалась от шанса на медаль соревнований, но не уступила принципам.

В полуфинал благодаря технической победе вышли белорусы, которые теперь сыграют с сильнейшей командой в паре Португалия – Швейцария. Сборная Эстонии продолжит турнир, борясь за 5-8 места.

Суперфинал Евролиги-2024 по пляжному футболу продлится до 15 сентября в итальянском Альгеро. В турнире принимают участие 12 сборных.

Кто еще игнорировал Беларусь

31 мая и 4 июня этого года женская сборная Литвы по футболу в отборе на Евро-2025 должна была сыграть матчи против белорусских соперниц. Но отказалась выходить на поле. УЕФА отреагировала на отказ и наказала команду двумя техническими поражениями со счетом 0:3, а также наложила штраф в размере 5 тысяч евро.

"Здесь санкции и денежные штрафы не главное, важно было еще раз напомнить нашу позицию по поводу войны и агрессоров", - прокомментировал наказание президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.

УАФ поддержал принципиальную позицию Литовской федерации. В письме за подписью Андрея Шевченко украинская ассоциация поблагодарила ЛФФ за поддержку нашего государства.