Англійські клуби забракували перспективного українця: він шукатиме варіанти в УПЛ
Вінгер юнацької збірної України Рамік Гаджиєв не зміг працевлаштуватися в чемпіонаті Англії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.
19-річний півзахисник був на перегляді в двох клубах. Спочатку гравець перебував у розташуванні другої команди "Брентфорда", а потім поїхав на перегляд у молодіжний склад "Дербі Каунті".
Однак перспективний півзахисник отримав відмову спочатку в "Брентфорді" – клубі АПЛ, кольори якого захищає лідер молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк. Потім така ж доля спіткала його і в "Дербі Каунті", що повернувся у Чемпіоншип з Ліги 1.
Тепер Гаджиєв має повернутися в Україну, де й буде займатися своїм подальшим працевлаштуванням. Він досі залишається на контракті з виключеним з УПЛ "Дніпром-1". Минулого сезону Гаджиєв провів за дніпрян 8 матчів в чемпіонаті та оформив 1 гол.
Рамік Гаджиєв у літнє міжсезоння-2024
Півфіналіст юнацького Євро-2024 у складі збірної Україні влітку був одним з головних героїв трансферних новин.
Після чемпіонату Європи він потрапив у сферу інтересів німецького "Кельна", але сторони не змогли домовитися. Не зійшлися нібито через фінансові вимоги Гаджиєва та бажання гравця спробувати свої сили в англійському футболі.
В Україні інтерес до гравця приписували київському "Динамо", житомирському "Поліссю", "Олександрії" та харківському "Металісту 1925". Портал Transfermarkt оцінює Гаджиєва на 300 тисяч євро.
Раніше "Челсі" взяв на перегляд героя Євро-2024.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.