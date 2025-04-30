Футболіст збірної України оцінив рівень УПЛ під час війни

Чи розвивається УПЛ під час війни

На думку Бондаря, чемпіонат поступово виходить на новий рівень, і щороку у боротьбу за високі місця включаються нові клуби.

Не в останню чергу цьому сприяє те, що власники команд вкладають кошти у розвиток інфраструктури, академії, гравців.

"Дніпро-1" боровся за топ ще в перший рік після початку повномасштабної війни, “Кривбас” також до зими був на першому місці. Зараз “Олександрія” бореться за високі місця. Можна побачити, що кожен рік у нас виявляється нова команда, яка бореться за високі місця і це звісно супер, що у нас є такі амбітні команди", - сказав Валерій.

Футболіст також відзначив зростання конкуренції завдяки легіонерам, які все активніше з’являються у складі клубів УПЛ.

Щоправда, їм потрібно трохи часу на адаптацію до нашого чемпіонату та менталітету.

"Ми повинні ставитись до цього з розумінням", - зазначив захисник.

Бондар висловив надію, що рівень українського футболу буде лише зростати, а коефіцієнт країни в єврокубках покращиться завдяки сильній Прем'єр-лізі.

“Цей етап дуже важливий для нашої країни й для команд", - підкреслив він.