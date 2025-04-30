Футболист сборной Украины оценил уровень УПЛ во время войны

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь считает, что нынешний сезон украинской Премьер-лиги стал одним из самых сильных за последние годы.
Об этом футболист рассказал в интервью РБК-Украина.
По мнению Бондаря, чемпионат постепенно выходит на новый уровень, и каждый год в борьбу за высокие места включаются новые клубы.
Не в последнюю очередь этому способствует то, что владельцы команд вкладывают средства в развитие инфраструктуры, академии, игроков.
"Днепр-1" боролся за топ еще в первый год после начала полномасштабной войны, "Кривбасс" также до зимы был на первом месте. Сейчас "Александрия" борется за высокие места. Можно увидеть, что каждый год у нас оказывается новая команда, которая борется за высокие места и это конечно супер, что у нас есть такие амбициозные команды", - сказал Валерий.
Футболист также отметил рост конкуренции благодаря легионерам, которые все активнее появляются в составе клубов УПЛ.
Правда, им нужно немного времени на адаптацию к нашему чемпионату и менталитету.
"Мы должны относиться к этому с пониманием", - отметил защитник.
Бондарь выразил надежду, что уровень украинского футбола будет только расти, а коэффициент страны в еврокубках улучшится благодаря сильной Премьер-лиге.
"Этот этап очень важен для нашей страны и для команд", - подчеркнул он.
Ранее Бондарь рассказал, почему у "Шахтера" бывают неудачные моменты в сезоне.
Также футболист сборной Украины сказал, кто выиграет Лигу чемпионов.
Кроме того, читайте, что ест Валерий, чтобы держать себя в идеальной физической форме.