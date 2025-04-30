Футболист сборной Украины оценил уровень УПЛ во время войны

Развивается ли УПЛ во время войны

По мнению Бондаря, чемпионат постепенно выходит на новый уровень, и каждый год в борьбу за высокие места включаются новые клубы.

Не в последнюю очередь этому способствует то, что владельцы команд вкладывают средства в развитие инфраструктуры, академии, игроков.

"Днепр-1" боролся за топ еще в первый год после начала полномасштабной войны, "Кривбасс" также до зимы был на первом месте. Сейчас "Александрия" борется за высокие места. Можно увидеть, что каждый год у нас оказывается новая команда, которая борется за высокие места и это конечно супер, что у нас есть такие амбициозные команды", - сказал Валерий.

Футболист также отметил рост конкуренции благодаря легионерам, которые все активнее появляются в составе клубов УПЛ.

Правда, им нужно немного времени на адаптацию к нашему чемпионату и менталитету.

"Мы должны относиться к этому с пониманием", - отметил защитник.

Бондарь выразил надежду, что уровень украинского футбола будет только расти, а коэффициент страны в еврокубках улучшится благодаря сильной Премьер-лиге.

"Этот этап очень важен для нашей страны и для команд", - подчеркнул он.