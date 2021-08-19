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Футболіст "Шахтаря" завершив кар'єру у збірній України

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 15:52
Футболіст "Шахтаря" завершив кар'єру у збірній України фото: Марлос, півзахисник ФК" Шахтар " (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Півзахисник" Шахтаря " Марлос оголосив про завершення міжнародної кар'єри у складі національної збірної України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФК "Шахтар".

"Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б", - заявив футболіст.

Марлос подякував за підтримку і довіру президенту УАФ Андрію Павелку, колишньому тренеру збірної України Андрію Шевченку та партнерам по команді.

"І, звичайно, я вдячний всім уболівальникам збірної України. Ми пережили багато моментів, радісних і складних, але завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями.

"Я вірю, що у збірної велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив доб'ється великих успіхів. Моя історія в збірній закінчена, але серце завжди буде з цією командою і хлопцями. Спасибі всім", - підсумував футболіст.

Марлос дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року у відбірковому поєдинку до чемпіонату світу зі збірною Косово. Він зіграв за головну команду країни 26 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, що Олександр Петраков став виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України.

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