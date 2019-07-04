Футболіст збірної України перейшов у бельгійський клуб

Фото: Едуард Соболь - по центру (ffu.ua)

Угода укладена до кінця сезону з правом викупу футболіста

Захисник збірної України Едуард Соболь на правах оренди перейшов в бельгійський "Брюгге". Про це повідомляється на сайті футбольного клубу.

Угода укладена до кінця сезону з правом викупу футболіста, контракт якого належить донецькому "Шахтарю".

Минулий сезон Едуард провів у Чехії на правах оренди за "Яблунець". Він взяв участь у 27 матчах за чеський клуб, забив гол і віддав три результативні передачі. До цього гравець віддавався в оренду в "Славію", "Металіст", "Зорю", і донецький "Металург".

"Брюгге" за підсумками минулого чемпіонату Бельгії зайняв друге місце і тепер зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, український півзахисник Руслан Малиновський відмовився продовжувати угоду з "Генком" і збирається влітку покинути бельгійську команду.